Traffico Roma del 17-10-2021 ore 11:30 (Di domenica 17 ottobre 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione resta scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale qualche disagio in tangenziale dove si rallenta verso San Giovanni tra via Salaria e via Nomentana città segnalato dalla polizia locale un incidente con rallentamenti su via Gregorio XIII all’altezza di via Prospero Santacroce si infila anche lungo via Ostiense Tra la Metro EUR Magliana è il viadotto della Magliana sul centro in piazza San Pietro recita dell’angelus possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 in corso fino alle 14 la maratona Roma Ostia con partenza dal palazzo dello sport interessato alcune strade dell’EUR adiacenti al laghetto e quindi via Cristoforo Colombo sino a Ostia previste chiusure al Traffico con deviazione di alcune linee del trasporto pubblico al momento riaperte viale Europa viale ... Leggi su romadailynews (Di domenica 17 ottobre 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione resta scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale qualche disagio in tangenziale dove si rallenta verso San Giovanni tra via Salaria e via Nomentana città segnalato dalla polizia locale un incidente con rallentamenti su via Gregorio XIII all’altezza di via Prospero Santacroce si infila anche lungo via Ostiense Tra la Metro EUR Magliana è il viadotto della Magliana sul centro in piazza San Pietro recita dell’angelus possibili rallentamenti nelle aree adiacenti fino alle 13 in corso fino alle 14 la maratonaOstia con partenza dal palazzo dello sport interessato alcune strade dell’EUR adiacenti al laghetto e quindi via Cristoforo Colombo sino a Ostia previste chiusure alcon deviazione di alcune linee del trasporto pubblico al momento riaperte viale Europa viale ...

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - _Carabinieri_ : Roma: sgomberato il bar Moccia a Tor Bella Monaca e rimossa l’insegna. Secondo le indagini dei #Carabinieri, era ut… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Chiusi-Chianciano (Km 409,9) e A1 Svincolo Valdichia… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 17-10-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Autobiografia di un cinghiale esodato È stato uno sfogo: "Vivevamo bene a Roma ha esordito in tono accorato ci eravamo ormai ambientati, ... Eravamo silenziosi, rispettosi del traffico urbano, camminavamo in fila indiana, mai una cicca per ...

Green Pass, tensioni a Milano. Trieste fa dietrofront: ancora blocco ...il traffico e lo shopping del sabato. Circa 3.000 i partecipanti, tra i quali gruppi anarchici. Tra gli striscioni quello con scritto "Solidali non con la Cgil, ma con i portuali'. A Roma piazza San ...

No Green Pass di nuovo in piazza a Roma. Manifestazione blindata Green Pass obbligatorio, le regole dal 15 ottobre Scarica la guida Gratis! I no Green Pass tornano in piazza a Roma dopo la manifestazione e gli scontri del 9 ottobre. La situazione nelle altre città ...

Mezza Maratona Roma-Ostia, come cambia la viabilità Si svolge oggi, 17 ottobre, la Mezza Maratona Roma Ostia. Sono temporaneamente chiuse al traffico, per consentire lo svolgimento della kermesse sportiva, in direzione Ostia via Cristoforo Colombo, dal ...

