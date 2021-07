ivic49824555 : RT @RItaliaN21: Voghera, Gad Lerner sta con il pusher irregolare e delira: “I leghisti sparano gli stranieri per vocazione”: - RItalia_N : Voghera, Gad Lerner sta con il pusher irregolare e delira: “I leghisti sparano gli stranieri per vocazione”: - liberenotizie : Voghera, Lerner: 'Nella Lega sparare agli africani è una vocazione'. Salvini replica. Adnkronos - ultimora - fisco24_info : Voghera, Lerner: 'Nella Lega sparare agli africani è una vocazione'. Salvini replica: Il leader della Lega: 'Il cal… - italiaserait : Voghera, Lerner: “Nella Lega sparare agli africani è una vocazione”. Salvini replica -

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Lerner

Adnkronos

Non ce la fa mica Gada d aspettare. Non dico la sentenza definitiva in Cassazione, quello è chiedere troppo. Ma ... La vittima, 39 anni, è conosciuto aper le piazzate nei bar, la lista ...Non ce la fa mica Gada d aspettare. Non dico la sentenza definitiva in Cassazione, quello è chiedere troppo. Ma ... La vittima, 39 anni, è conosciuto aper le piazzate nei bar, la lista ...Botta e risposta tra Gad Lerner e Matteo Salvini sul caso dell’assessore della Lega, Massimo Adriatici, che martedì sera a Voghera ha sparato uccidendo un 39enne marocchino. “Vi ricordo che anche Lu ...: "In quel partito sparare agli africani è una vocazione” Non ce la fa mica Gad Lerner a d aspettare. Non dico la sentenza definitiva in Cassazione, quello è chiedere troppo. Ma almeno l’udienza preli ...