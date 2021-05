DIRETTA F1 | GP Montecarlo 2021 LIVE | griglia di partenza e orario TV8 | la Ferrari si gioca la pole!

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione qualifiche – Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Highlights giovedì – Programma odierno in tv e streamingTV8 QUALIFICHE GP MONACOIN CHIARO Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, quinto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto tra le strade del Principato per la qualifica più spettacolare e prestigiosa dell’intero calendario iridato, che assegna di fatto la pole position più importante dell’anno alla luce dell’impossibilità di effettuare manovre di sorpasso in gara (a meno di una differenza prestazionale enorme). Si profila una giornata ad alta tensione specialmente per la ...