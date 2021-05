Coronavirus, i dati – 10.176 contagi in 24 ore con 338mila tamponi: il tasso di positività scende al 3%. Altre 224 vittime (Di sabato 8 maggio 2021) Si registra un nuovo, seppur lieve, calo nei contagi giornalieri da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 10.176 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, contro i 10.554 di ieri. Un numero che si ottiene a fronte però di un aumento di tamponi effettuati, 338.436 contro i 328mila della giornata precedente, facendo così registrare un ulteriore calo del tasso di positività che passa dal 3,28% delle 24 ore precedenti al 3% di oggi. Aumenta, però, il numero delle vittime che salgono a 224 contro le 207 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Si registra un nuovo, seppur lieve, calo neigiornalieri dain Italia. Secondo idiffusi dal ministero della Salute, sono 10.176 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, contro i 10.554 di ieri. Un numero che si ottiene a fronte però di un aumento dieffettuati, 338.436 contro i 328mila della giornata precedente, facendo così registrare un ulteriore calo deldiche passa dal 3,28% delle 24 ore precedenti al 3% di oggi. Aumenta, però, il numero delleche salgono a 224 contro le 207 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

