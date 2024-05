Elly è ottimista per le europee - ma preoccupa il pasticcio di Firenze

(Di martedì 7 maggio 2024)Schlein in questi giorni è sempre piùsul futuro prossimo (leggasi elezioni) del suo partito. Nonostante le polemiche sulla presenza di esponenti del pacifismo spinto come Cecilia Strada e Marco Tarquinio, o i mal di pancia di una parte del Pd per la decisione della segretaria di firmare il referendum della Cgil sul Jobs Act, Schlein è convinta che i dem andranno bene. E anche nel caso in cui qualcuno contestasse il fatto che il Pd ha preso meno di quanto abbia ottenuto nelle ultimecon Nicola Zingaretti segretario, i fedelissimi della leader hanno già la risposta pronta: all’epoca c’erano ancora dentro sia Matteo Renzi sia Carlo Calenda. Da allora il Pd ha subìto ben due scissioni, quindi una comparazione è impossibile, sarà la replica. Al Nazareno, comunque, già si fa la stima di ...

Il dramma del movimento 5 Schlein - Il dramma del movimento 5 Schlein - Dal Jobs Act all’Ucraina passando per il salario minimo, la difesa e il reddito di cittadinanza. La linea del Pd è la vecchia linea del M5s. Con una costante: essere contrario a ciò che ha sostenuto ...

Tajani: “Le parole di Macron Non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia” - Tajani: “Le parole di Macron Non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia” - “Abbiamo sempre detto che noi non siamo in guerra con la Russia”. Sono le parole di Tajani che puntualizza: “Noi difendiamo il diritto dell’Ucraina ad essere uno Stato indipendente. La nostra ...