Sicurezza e salute Faccia a faccia con le imprese

(Di martedì 7 maggio 2024) Due incontri per parlare die disul lavoro, "un obbligo giuridico e sociale fondamentale per prevenire malattie e infortuni, o peggio le morti dei lavoratori", spiegano dal Comune. Dopo il primo incontro organizzato a novembre con rappresentanti di Ats e delle forze dell’ordine, l’Amministrazione prosegue gli appuntamenti dedicati alledel territorio. Oggi, alle 17 nella sala consiliare, si parlerà di bandi e agevolazioni fiscali, durante un incontro organizzato con Assolombarda. Inail finanzia investimenti per incentivare lea realizzare progetti per il miglioramento delle condizioni didei lavoratori e incoraggiare le micro e piccole. Inoltre, è riservata un’agevolazione fiscale alle ...

