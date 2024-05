Rapinatore tenta la fuga in Svizzera Fermato dalle Guardie di confine

(Di martedì 7 maggio 2024) Stava andando in, ma non ha superato i controlli dellediche lo hanno riconsegnato alla Polizia di frontiera italiana. Scoprendo così che era destinatario di un rintraccio da parte della Squadra Mobile di Bologna in quanto sospettato di aver preso parte a una rapina avvenuta il 29 aprile. Saber Sliman, tunisino di vent’anni residente a Ferrara, è stato quindi sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a fronte dell’evidente pericolo die portato al Bassone in attesa di essere trasferito a Bologna. La rapina era avvenuta ai danni di una pizzeria, dove tre uomini, due dei quali già individuati e fermati a Bologna, si erano fatti consegnare l’incasso minacciando i due pizzaioli con un coltello di grosse dimensioni. Sliman era a bordo di un treno diretto in ...

