(Di martedì 7 maggio 2024) Un sabato sera da dimenticare. Manca un quarto d’ora all’una. Veronica Battaglini è a casa, in pigiama, pronta per andare a letto. Ma arriva l’allert sulla app del telefonino: è la telecamera del negozio che ha rilevato movimenti strani. "Quando mi sono collegata, non credevo ai miei occhi. Ho visto il furto in diretta:delinquenti a volto scoperto stavano svaligiando il negozio. Ho chiuso la app, chiamato il titolare, mi sono tolta il pigiama e sono partita di corsa". Da Orentano, Pisa, la responsabile del Fastweb Store raggiunge il punto vendita di via Giovanni da Empoli, al civico 20 e sul posto trova già le forze dell’ordine e la guardia giurata. E’ l’ennesimo furto, un’escalation che non sembra conoscere battute d’arresto. Empoli è nel mirino dei malviventi. Domenica 28 aprile a incassare ilè stata la storica Botteghina di ...

La banda delle spaccate. In quattro più il tombino. Sfondata la vetrina. Colpo da diecimila euro - La banda delle spaccate. In quattro più il tombino. Sfondata la vetrina. Colpo da diecimila euro - Ennesimo furto nella notte: nel mirino dei ladri il negozio di telefonia. In quaranta secondi i malviventi fanno razzia di cellulari e computer. Il titolare si sfoga: "Hanno agito nell’indifferenza, c ...

Salerno, banda della “spaccata” scatenata: colpi a Banca Sella e a 3 attività commerciali - Salerno, banda della “spaccata” scatenata: colpi a Banca Sella e a 3 attività commerciali - StampaHanno utilizzato la griglia di un tombino sradicato nei dintorni per infrangere la vetrina d’ingresso dell’istituto di credito. Nella notte ignoti sono penetrati all’interno della filiale della ...

Processo alla “banda delle bici elettriche”: 19 anni di carcere per 4 ventenni - Processo alla “banda delle bici elettriche”: 19 anni di carcere per 4 ventenni - Brescia. Quattro furti con spaccata in altrettanti negozi di bici elettriche, il Tribunale di Brescia ha condannato i membri della banda a una pena complessiva di 19 anni di reclusione. I fatti ...