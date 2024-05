Enel batte il record di sostenibilità L’82% della produzione è green

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Nel primo trimestre 2024 l’Italia ha registrato unstoricogenerazione elettrica da fonti rinnovabili. Con unadi 28 terawattora (+24,4% rispetto al primo trimestre 2023), secondo Terna le rinnovabili hanno coperto il 36,1%domanda elettrica nazionale, anche in questo caso un primato senza precedenti. In larga misura questo balzo è merito di, che a sua volta ha raggiunto un livellodida fonti rinnovabili in Italia e nel mondo. In Italia larinnovabile diè aumentata del 34,1% nel primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo il 67,5% del totale, con un relativo calo del 62,8% per la ...