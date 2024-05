Eurovision 2024 - incidente durante le prove | cantante cade – Video

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Alyona Alyona,ucraina che si appresta a partecipare all’a Malmo,rovinosamente sul palcouna prova. L’artista, riferiscono i media ucraini, non si è rialzata e ha proseguito l’esibizione senza riporare per fortuna danni rilevanti. L’Ucraina parteciperà all’Song Contestcon “Teresa & Maria” eseguita da Alyona Alyona e Jerry Heil. L'articolo proviene da Italia Sera.

(Adnkronos) – Alyona Alyona, cantante ucraina che si appresta a partecipare all' Eurovision 2024 a Malmo, cade rovinosamente sul palco durante una prova. L'artista, riferiscono i media ucraini, non si è rialzata e ha proseguito l'esibizione senza ...

(Adnkronos) – Alyona Alyona, cantante ucraina che si appresta a partecipare all' Eurovision 2024 a Malmo, cade rovinosamente sul palco durante una prova. L'artista, riferiscono i media ucraini, non si è rialzata e ha proseguito l'esibizione senza ...

Come se non ci fosse domani. Ecco com'è la vita in Ucraina durante la guerra di Putin - Come se non ci fosse domani. Ecco com'è la vita in Ucraina durante la guerra di Putin - Un gruppo di giornalisti ucraini ci ha raccontato alcuni frammenti della quotidianità in questi anni di guerra. Le canzoni d’amore, il potere di una manicure, un biglietto aereo e il momento in cui fa ...

Durante il summit delle liste pro Fioravanti ribadito il no alle candidature di Camela, Origlia e Viscione - durante il summit delle liste pro Fioravanti ribadito il no alle candidature di Camela, Origlia e Viscione - ASCOLI Si è tenuto il summit fra le nove liste del centrodestra che appoggeranno Marco Fioravanti a sindaco per fare l’ultimo punto sulle candidature in vista della consegna ...

Rai, il reportage durante lo sciopero a metà: i giornalisti si spaccano, edizioni dei tg ridotte - Rai, il reportage durante lo sciopero a metà: i giornalisti si spaccano, edizioni dei tg ridotte - Qui accanto, a poca distanza dalla cittadella radiotelevisiva intitolata al mitico Biagio Agnes, si combatté la famosa battaglia di Saxa Rubra. Era il 28 ottobre del 312 d.C..