Prende per il braccio una 15enne alla fermata del tram e la bacia | denunciato 42enne

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Bergamo. Stava aspettando ilper tornare a casa, quando un uomo le si è avvicinato e dopo averla presa per unl’hata sul collo. Pochi istanti, che però sono sembrati infiniti per una giovane ragazza di 15 anni, salvata dall’intervento di un autista. Il brutto episodio è avvenuto sabato (4 maggio) intorno alle 13 al capolinea della stazione Teb di Bergamo, in piazzale Marconi. La giovane, dopo aver terminato la sua giornata a scuola, era in attesa delche l’avrebbe riportata al suo paese. Era da sola, in piedi, quando tutto a un tratto un uomo molto più grande di lei l’ha affiancata e l’ha afferrata per poi darle un bacio sul collo. Fortunatamente a poca distanza c’era un autista della Teb, che è intervenuto in soccorso della ragazza allontanando il. Il tutto sotto gli ...