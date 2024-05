Viaggio con la macchina del tempo La canzone d’autore tra ieri e oggi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Ladie di, l’indie italiano e internazionale e le sonorità hawaiiane dell’ukulele. Sarà una settimana fitta di appuntamenti e di concerti al Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca accenderà i suoi amplificatori già stasera con un triplo evento tutto dedicato alle nuove leve del cantautorato: dalle 21.30 saliranno sul palco il duo dei Subuteo e l’artista di origini siciliane ma bolognese d’adozione Livrizzi, con il suo indie pop in cui entrano melodie anni ‘80, reminiscenze di Battiato, la lezione di Cohen e De André e pure quella di autori più recenti come Bersani e Diodato. Faranno da apertura per lo spettacolo di Scarda, alias Domenico Scardamaglio (nella foto), cantautore nato a Napoli, poi calabrese d’adozione e ormai stabile a Roma: si è fatto conoscere con brani ...