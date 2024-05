Strage di operai a Casteldaccia - 5 morti per esalazioni nelle fogne

(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Succede tutto in pochi attimi. All’improvviso, a, i treche si trovano nella vasca interrata dell’impianto di sollevamento delle acque reflue dell’Azienda municipale acquedotti (Amap) di Palermo non riescono più a respirare. Sono intossicati. Restano intrappolati dalledi idrogeno di solforato mentre stanno eseguendo dei lavori di manutenzione. Danno l’allarme. Altri due colleghi entrano nella vasca di acque reflue, ma restano intrappolati anche loro. Un sesto scende nella vasca per dare una mano, ma perde i sensi anche lui. Il bilancio è tragico: cinquee il sestoo in coma profondo. E’ accaduto sulla Strada Statale , a poca distanza dalla casa vitivincola Corvo di Salaparuta, che però è estranea a quanto accaduto. Le vittime erano Epifanio ...

