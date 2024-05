L’influenza negativa sul mondo dello sport | la sigaretta toglie fiato prezioso in gara

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) il fumo è una sfida costante per molti atleti e giovani in generale. Per capire meglio la questione abbiamo intervistato Giuditta Lualdi, il capitano della UYBA, la squadra di pallavolo femminile della nostra città che milita in Serie A. Conosci atleti che fumano? "Sì, devo dire che è comunque più comune l’utilizzo dellaelettronica rispetto alla normale" Che cosa ne pensi degli altri atleti che fumano? “Purtroppo, il fumo è una dipendenza e come tale non è facile esprimere un giudizio, ma nel nostro, per lanciare un messaggio positivo, possiamo fare leva oltre che sull’aspetto medico anche sulle conseguenze che il fumo può avere sulle prestazioniive.” Qual è l’aspetto negativo sulle prestazioni di un atleta? "Nonostante la pallavolo non sia unoaerobico ...