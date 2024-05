Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Come spesso accade, una parola nasce con un significato per assumerne poi nel tempo un altro, se non completamente diverso almeno in parte ampliato. E’ il caso di ““, un termine inglese che in origine indicava essenzialmente un atleta o una squadra sfavoriti in una competizione sportiva e di conseguenza nei pronostici. Un concetto che si è esteso ai risultati politici ed elettorali. Insomma, l’ è un appartenente alla categoria dei “perdenti“, persino degli sfigati, che per imporsi che deve stravolgere le previsioni. Ed è in questa accezioneche il neologismo è stato sdoganato di recente anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando della sua ascesa ai vertici dello Stato. Ecco allora che dal significare una persona svantaggiata e sconfitta in partenza, diventa una parola con accezione positiva, a sottolinea come sia possibile di fronte a capacità personali, ...