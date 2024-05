I cattivi maestri anti-occidentali retroterra culturale dei pro-Hamas

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 7 maggio 2024) Ha assunto dimensioni impensabili la rivolta degli studenti nelle università americane. Partita dai prestigiosi atenei della Ivy League, per lo più situati sulla costa orientale, si è poi estesa alla California e all’intero territorio nazionale, coinvolgendo un numero crescente di college grandi e piccoli. Si tratta di una situazione che le autorità accademiche, e lo stesso governo federale, stanno affrontando con grande fatica. La debolezza di Biden Il presidente Joe Biden ha autorizzato l’intervento della polizia in vari campus, con l’arresto di centinaia di dimostre con lo smantellamento delle tendopoli che gli studenti avevano costruito all’interno, per esempio alla Columbia University di New York. Biden ha chiarito che la libertà di manifestare non è in discussione, aggiungendo però di considerare intollerabili gli atti disemitismo ...