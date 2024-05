(Di martedì 7 maggio 2024) "delaldella questura". L’avvocato Andrea Callaioli (nella foto), uno dei tre legali pisani (gli altri sono Andrea Di Giuliomaria e Francesco Cerri) che si sono resi disponibili a difendere le famiglie dei giovani rimasti feriti (15 di cui 11 minorenni con referti vari, da pochi giorni a un mese) quel 23 febbraio durante la carica della polizia in una manifestazione pro Palestina, parla dell’avvicendamento. Gli avvocati avevano incontrato, a distanza di una settimana dai fatti, le famiglie dei ragazzi al circolo Arci Alhamrba di Pisa. Un incontro per spiegare il punto di vista legale e dare informazioni ai genitori e agli stessi coinvolti. "Viene da pensare che questocosì repentino – commenta l’avvocato Callaioli – sia legato a quei fatti". "Sapevamo di ...

C'è tempo fino al 15 maggio per mettersi in regola e sostituire le gomme invernali, anche se esistono delle eccezioni

"Prendiamo atto del cambio al vertice. Forse lettura negativa dopo il corteo" - "Prendiamo atto del cambio al vertice. Forse lettura negativa dopo il corteo" - "Prendiamo atto del cambio al vertice della questura". L’avvocato Andrea Callaioli (nella foto), uno dei tre legali pisani (gli altri sono Andrea Di Giuliomaria e Francesco Cerri) che si sono resi ...

L’incubo da Roma per le Marche: doppio cambio tra bus e rotaie. «Io che l’ho preso ora vi racconto il treno-odissea» - L’incubo da Roma per le Marche: doppio cambio tra bus e rotaie. «Io che l’ho preso ora vi racconto il treno-odissea» - Trenitalia, in una domenica che si annuncia come un compendio di avversità, tenta di stupirmi con gli effetti speciali. Sfidando ogni consuetudine, in una giornata che rimarrà ...

Cercola, voti in cambio di 30 euro: la Commissione Antimafia ha chiesto gli atti - Cercola, voti in cambio di 30 euro: la Commissione Antimafia ha chiesto gli atti - La Commissione parlamentare Antimafia, a quanto si apprende, ha chiesto gli atti dell'inchiesta sul presunto scambio elettorale politico-mafioso che ha portato oggi ad arresti a Cercola.