Meno Sud e più donne - la nuova politica dei bonus per il lavoro Parla Maurizio Del Conte

(Di martedì 7 maggio 2024)Sud e più. Si potrebbe dire che è ispirata a quest’idea laper ildel governo Meloni. “Cancellare, da un lato, la decontribuzione nel Mezzogiorno e introdur...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

I DATI INPS. L’importo medio delle nuove pensioni è di 1.225 euro con grandi differenze tra le gestioni (888 euro medi per le pensioni di vecchiaia e 2.017 per quelle anticipate, legate a un numero più alto di contributi) e tra i settori con i ...

Contaminazione da HIV durante trattamenti cosmetici: Almeno tre donne coinvolte Almeno tre donne sono state infettate dall’HIV durante procedure di “viso da vampiro” in una spa senza licenza ad Albuquerque. Questo evento rappresenta la prima ...

Pubblicato il 4 Maggio, 2024 Dopo le mestruazioni, la menopausa . Non sono più argomenti tabù, o quasi. Tant’è che Halle Berry ha considerato opportuno parlarne a Capitol Hill, nella sede del Congresso degli Stati Uniti. “Sono in menopausa ”, ha ...

Matrimonio: costi, invitati, doni, in 40 anni tutto è cambiato - Matrimonio: costi, invitati, doni, in 40 anni tutto è cambiato - Una delle ragioni di questo divario sta nel numero degli invitati: nel Nord Italia i partecipanti ad un matrimonio sono, sempre in media, meno di 80, mentre al Sud e nelle Isole arrivano a 110 e ...

Lega, lista nel segno delle donne: "Subito più sicurezza e meno multe" - Lega, lista nel segno delle donne: "Subito più sicurezza e meno multe" - Diciotto donne su 32 candidati, fra le quali anche una giovane di origine ... anche uno dei punti focali della proposta a Prato del Carroccio, così come quella di meno multe per i cittadini ...

Sanità, più le donne sono ai vertici e più cresce il divario in busta paga con gli uomini - Sanità, più le donne sono ai vertici e più cresce il divario in busta paga con gli uomini - Negli ospedali della città lavorano soprattutto donne: tra i 17.216 dipendenti di Ausl, Sant’Orsola e Rizzoli, 7 su 10 sono lavoratrici. Ma quando si parla di professione medica, il divario salariale ...