Centauro gravissimo sopravvive un giorno allo scontro con l’auto

(Di martedì 7 maggio 2024) È sopravvissuto poco più di ventiquattro ore all’incidente che lo aveva ridotto in fin di vita. Antonio Sette, 64 anni, di Domaso, è morto domenica in tarda serata all’ospedale di Varese, dov’era stato trasportato sabato sera d’urgenza in seguito all’incidente avvenuto alle 19.30 sulla Statale Regina a Sorico. Il, alla guida di una Fantic Raider fuoristrada, viaggiava tenendosi sulla parte destra della carreggiata, nella stessa direzione di una Ford Focus guidata da un venticinquenne di Colico, in direzione Nord. I due veicoli si sono urtati sulle rispettive fiancate: la Ford aveva segni soprattutto nella parte anteriore destra, mentre la moto risulta danneggiata nella parte sinistra. Sette è finito a terra, riportando fin da subito lesioni gravissime. I soccorritori del 118 lo hanno stabilizzato e portato a Varese in elisoccorso, dove ha smesso di vivere ...

