Uno - centomila o invece nessuno?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Sui social network la nostra immagine non è totalmente vera: le persone tendono a giudicarci in base al modo di vestire oppure guardando solo il nostro volto e il nostro fisico. Così cerchiamo di modificare la nostra immagine per apparire perfetti agli occhi dei follower. Secondo alcuni sondaggi, circa il 90% dei giovani usa i filtri per modificare le proprie foto. Tutti gli influencer hanno ammesso di usare software prima di pubblicare contenuti . Ma che cos’è l’immagine? L’immagine è come noi ci presentiamo. Se ci guardiamo allo specchio pensiamo di essere imperfetti perché su Instagram e TiK Tok le modelle e i modelli sembrano perfetti, ma ogni immagine è stata ritoccata più e più volte con i filtri. Cosa sono i filtri? I filtri digitali nascono da un’app , nata nel settembre del 2011, che inizialmente veniva usata per divertimento. I professionistiusano ...