Crociere - ‘Scarlet Lady’ inaugura la stagione Turist point e mercatino per l’accoglienza

(Di martedì 7 maggio 2024) CARRARA Con l’approdo alla banchina ’Taliercio’ delladi Virgin Cruise, oggi si apre ufficialmente la nuovacroceristica del porto di Marina di Carrara. Attesi per l’estate oltre 40mila visitatori. Il Comune di Carrara si appresta ad accogliere al meglio ii che sceglieranno di scendere a Marina di Carrara, e in occasione degli approdi quest’anno ci sono sostanziali novità. Pertanto ad accogliere ii provenienti da tutte le parti del mondo è stato allestito un nuovo punto informazione in largo Pertini, all’uscita dei crocieristi che troveranno ongi dettaglio su cosa vedere in zona e nella nostra città. In via Rinchiosa per l’occasione sarà allestito un. Ladella stazza lorda di circa ...