La manifestazione della comunità georgiana a Milano contro la deriva filorussa del suo governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 6 maggio 2024) Lasi è riunita il 5 maggio in Piazza San Fedele per manifestarel’approvazionelegge sugli agenti stranieri che, dopo un anno di stallo, è tornata a essere discussa in parlamento. Da settimane ogni sera Tbilisi si riempie di cittadini che protestano a favore di una Georgia democratica ed europea ele posizioni filtrasse del partito di maggioranza, Sogno Georgiano. La polizia ha sedato le proteste usando cannoni ad acqua e spray al peperoncino, e per questo è stata condannata dal Parlamento Europeo. Ma, nonostante le reazioni sproporzionate da parte delle forze dell’ordine, i cittadini non si fermano, e non si sono fermati neppure il giornoPasqua ortodossa. I manifestanti per l’occasione si sono riuniti nella ...