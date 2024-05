Misericordia - l’ottimismo cresce ancora Il bilancio consuntivo chiude in positivo

(Di martedì 7 maggio 2024)inil 2023 delladi Firenze. Un anno importante, ricorda il provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori (nella foto), perché ha posto le basi per il rinnovo delle Costituzioni, ossia lo statuto dell’Arciconfraternita approvato ufficialmente ad aprile. Ha permesso anche di riaprire il servizio di emergenza notturno, riavviato formalmente dal primo gennaio di quest’anno. I numeri del 2023 sono – come sempre – importanti per la primad’Italia: 34.479 servizi di trasporto sanitario, di cui 11.674 di emergenza; 73 servizi di protezione civile; 770 servizi di mutatura degli infermi; 1982 servizi di aiuto alimentare con l’assistenza garantita a 751 famiglie; 35 servizi di supporto antiusura e microcredito con l’erogazione di 230mila euro. In 90 sono stati assistiti dal servizio di ...

Dalle avversità nasce anche qualcosa di positivo: nuovo corso di protezione civile alla Misericordia di Campi Bisenzio - Dalle avversità nasce anche qualcosa di positivo: nuovo corso di protezione civile alla misericordia di Campi Bisenzio - CAMPI BISENZIO - Un periodo di avversità, in questo caso legato all'emergenza alluvione del novembre scorso, come spinta per ripartire con un messaggio ...

