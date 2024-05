Un altro morto nel cassonetto degli abiti usati | Oltre 400 in Bergamasca - stiamo sostituendo i più pericolosi

(Di martedì 7 maggio 2024) Canonica d’Adda. È successo di nuovo. Quattro anni fa, il 19 maggio 2020, era toccato al piccolo Karim Bamba. Un bimbo di soli 10 anni che in una Boltiere stava cercando qualcosa, forse un nuovo paio di scarpe da ginnastica da sfoggiare con gli amichetti. Ieri (lunedì 6 maggio) un’altra tragedia della povertà nella vicina Canonica d’Adda. A perdere la vita un ragazzo tra i 20-30 anni di età: ufficialmente non è ancora stato identificato, ma si tratterebbe di A.C., giovane originario dell’est Europa residente a Fara Gera d’Adda. Senza documenti al momento del ritrovamento, chissà cosa stava cercando. Forse dei vestiti, forse delle coperte. A notarlo, pochi minuti prima delle 8, è stato un addetto di Geco, la società che gestisce la stazione ecologica comunale in via dell’Artigianato. Quando si è avvicinato al, ha realizzato che ...

Il tetrapack in Toscana va gettato nel multimateriale: nuova campagna informativa - Il tetrapack in Toscana va gettato nel multimateriale: nuova campagna informativa - Sì” avviata da Comieco e Tetra Pak per ricordare ai cittadini l’importanza di far bene la raccolta differenziata, scegliendo sempre il cassonetto giusto ... che li utilizza per la realizzazione di ...

Si introduce in una piazzola ecologica, senzatetto muore incastrato in un cassonetto per abiti usati - Si introduce in una piazzola ecologica, senzatetto muore incastrato in un cassonetto per abiti usati - Il corpo di un uomo dell’età approssimativa di circa 30 anni , probabilmente uno straniero senza fissa dimora, è stato rinvenuto incastrato in ...

Piazza Casa Professa, i cassonetti della discordia davanti al liceo: gli studenti li spostano di nuovo - Piazza Casa Professa, i cassonetti della discordia davanti al liceo: gli studenti li spostano di nuovo - Non è bastata nemmeno una mozione approvata nello scorso giugno dal consiglio comunale: i cassonetti sono stati sì spostati da Rap, ma qualcuno abusivamente li ha piazzati di nuovo davanti ai cancelli ...