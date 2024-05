Il truffacuori - Semifinale di Eurovision o la Champions? La tv del 7 maggio

(Di martedì 7 maggio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 7su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Il”. Alex Lippi, insieme alla sorella Melanie e al cognato Marc, gestisce una piccola società specializzata che, dietro richiesta di parenti o amici, manda all’aria relazioni di donne innamorate dell’uomo sbagliato. Ogni ingaggio riesce con successo fino a quando la troupe di Alex viene incaricata per una missione che si fa sempre più complicata: sabotare l’imminente matrimonio della ricca ereditiera Juliette Van Der Becq. Su RaiDue alle 20.15 andrà in onda “Europe Shine a Light – Accendiamo la musica”. News e curiosità sull’Song Contest: da Malmö, in Svezia, Mara Maionchi e Gabriele Corsi ci raccontano l’evento ed i suoi protagonisti. Alle 21, la primadi “...

