Donatella Manzuoli presenta Certezze

(Di martedì 7 maggio 2024) Oggi alle 17 a Villa Argentina(foto)il suo ultimo libro ‘’. Marco Del Bucchia Editore, 2023. Il volume fa parte di una trilogia nata nel 2019. I volumi sono legati in una sorta di cerchio magico. Poesie, mai in rima, tocchi di sensibilità, frammenti di esperienze vissute o immaginate. Tutto a comporre ledella vita vissuta. Relatore Giacomo Fabbri avvocato. Lazione è accompagnata da interventi musicali della pianista Patrizia Pieraccini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’autrice è un’insegnante di inglese e francese alle scuole medie. E’ nata a Castelfiorentino, ma vive a Lido di Camaiore e insegna a Viareggio.

