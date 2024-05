(Di martedì 7 maggio 2024) La lite con i genitori è degenerata e il figlio ha lanciato un pesantein vetro colpendo alla nuca la, finita in gravi condizioni in Rianimazione. Già noto alle forze dell’ordine, un imprenditore di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri perpersonali, maltrattamenti in famiglia e. La lite con il padre 66enne e la67enne è scoppiata verso le 23 di domenica nell’abitazione a Siziano, dove sono intervenuti sia i soccorritori sia i militari della Stazione di Bereguardo. Una delle tante liti in quella casa, anche l’ultima scaturita dall’ennesima richiesta di denaro ai genitori da parte del figlio, con minacce e violenze che hanno fatto ipotizzare i reati sia di maltrattamenti in famiglia sia di...

Tentata estorsione e lesioni. Colpisce la madre col posacenere. Lei si accascia, lui finisce in cella - Tentata estorsione e lesioni. Colpisce la madre col posacenere. Lei si accascia, lui finisce in cella - La lite con i genitori è degenerata e il figlio ha lanciato un pesante posacenere in vetro colpendo alla nuca la madre, finita in gravi condizioni in Rianimazione. Già noto alle forze dell’ordine, un ...

Pavia, lancia un posacenere contro la madre durante una lite: lei è in Rianimazione, arrestato 33enne - Pavia, lancia un posacenere contro la madre durante una lite: lei è in Rianimazione, arrestato 33enne - È accaduto a Siziano, nella notte tra domenica e lunedì. La discussione dell'uomo con i genitori, con cui vive, è maturata per via dell'ennesima richiesta di denaro ...

Scaglia un posacenere contro la madre: arrestato. La donna è grave in Rianimazione - Scaglia un posacenere contro la madre: arrestato. La donna è grave in Rianimazione - Siziano. Un litigio furioso con i genitori che non gli volevano dare altri soldi e, in preda all’ira, ha colpito la madre alla testa con un pesante posacenere di vetro. Un imprenditore di 33 anni è st ...