Beethoven - il genio immenso e sfortunato che mise in musica la gioia

(Di martedì 7 maggio 2024) Il 7 maggio 1824, a Vienna, di fronte a un migliaio di persone, fu eseguita per la prima volta la Nona Sinfonia. Sono passati duecento anni da quel venerdì imperituro per la, in cui la personalità e ildi Ludwig vansono stati setacciati fin nel più intimo recesso. D'altronde il compositore è un gigante, è universale, le sue opere sanno emozionare perfino chi diclassica capisce poco o nulla.è anche un'icona: i tratti della sua faccia leonina, possente, corrucciata, quando non apertamente arrabbiata, ruggiscono dai suoi famosi ritratti. Egli è passato alla storia con lo stigma del ribelle, confortato da un temperamento propenso all'ira e per certo indomabile; è stato insomma un perfetto anticipatore del romanticismo. In verità, era un uomo buono e tremendamente ...