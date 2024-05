Ad Orlando Giacomo AG giache con il suo Anticorpo - per prendersi cura dell’Altro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 7 maggio 2024) Bergamo. “Io sono un corpo in mezzo ad altri corpi e, come ognuno di essi, ho le mie caratteristiche, le mie peculiarità, ma non per questo il mio è un corpo strano od anormale, oppure un corpo sbagliato, come spesso la narrazione dei corpi trans indica. Io non sono nat* in un corpo sbagliato, è la società che ha una sbagliata lente di lettura dei corpi”. Un corpo con le sue molteplici sfaccettature e declinazioni, un corpo proteso verso la relazione con l’altro quello protagonista di “”, performance diAG/con Luce Sant’Ambrogio e Laura B Amponsah, che verrà proposta martedì 7 maggio (ore 20.30) alla Sala dell’Orologio (in Piazza della Libertà), nell’ambito delle iniziative del Festival. Una performance costruita come una serie di pratiche dipersonale e reciproca ...