Rapporto dell’ONU sul cibo sprecato nel 2022 | i dati sono incredibili

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 7 maggio 2024) L’ONU ha emesso istatistici sullo spreco alimentare nel, evidenziando un netto peggioramento rispetto agli anni precedenti Fin da piccoli partiamo dagli insegnamenti dei nostri genitori sull’importanza di non sprecare il. Mangiare tutto e non buttare via niente è uno dei comportamenti più preziosi, e indirettamente, rispettosi nei confronti di chi è meno fortunato.quelle parole e quei fatti che negli anni ci hanno permesso di apprezzare quel che abbiamo nel nostro piatto. Tuttavia, pur sapendolo, non sempre abbiamo dimostrato di comportarci coerentemente. Le ultime stime riportate dall’ONU – l’Organizzazione delle Nazioni Unite – rivelano numeri cheterrificanti, decretando uno spreco diche ha raggiunto picchi a cui raramente era arrivato in ...