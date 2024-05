La battaglia del fratello | La telefonata di notte degli amici disperati Ora voglio giustizia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) È ilgrande, il primo che ha saputo cosa era accaduto a Matteo a Miami quando era in carcere senza poter telefonare a nessuno. Studente a Bologna, laureato in ingegneria gestionale, Marco Falcinelli, 28 anni, è volato negli States per aiutare il ’piccolo’ di casa a superare tanto orrore: l’arresto, le violenze in caserma, i danni sul corpo e sulla mente. Marco, sei stato tu il primo ad essere avvertito daglidi Matteo a Miami di quello che era accaduto. Come sono andate le cose? "Sì, sono stato io. Nel cuore dellatra il 25 e il 26 febbraio mi ha squillato il telefono e quando ho risposto, c’erano dall’altra parte due ragazzi, che si presentavano comedi Matteo, non li conoscevo. Mi hanno detto che avevano trovato il mio contatto sul computer di Matteo tramite whatsapp web e mi hanno ...