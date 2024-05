La colpisce sei volte poi appicca un rogo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Si sono conosciuti a gennaio, frequentati per un breve periodo, poi lei ha cercato di allontanarlo. Una decisione a cui l’uomo ha reagito con violenza, trascinando in bagno la donna e colpendola almeno seicon un coltello. Un’aggressione avvenuta domenica poco dopo mezzanotte in una abitazione che si trova in un seminterrato di una casa singola di via Monte Grappa a Mariano Comense, dove vivevano la vittima, una donna di 56 anni di origine peruviana che si era trasferita a Mariano a gennaio, l’aggressore, un pensionato italiano di 66 anni senza fissa dimora, e il nipote di lei, un ragazzo minorenne. È stato quest’ultimo a sentire le grida provenire dal bagno in piena notte e a correre in soccorso della vittima, che era stata già raggiunta da sei fendenti al torace, all’ascella sinistra e al braccio, sferrati con un coltello da cucina da una ventina di ...