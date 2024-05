La vita in Israele sette mesi dopo l’attacco di Hamas del 7 Ottobre

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di martedì 7 maggio 2024) Pocodidel 7avevamo contattato Fiammetta Martegani, nostra amica giornalista che vive a Tel Aviv, per farci aggiornare sulla situazione in. Neisuccessivi la stampa internazionale si è concentrata sulla situazione a Gaza, raccontando morti e distruzione ma senza mai nulla raccontarci di. Abbiamo dunque ricontattato Fiammetta per un nuovo giro di domande. Curatrice presso il Museo Eretz Israel, Fiammetta nasce a Milano nel 1981 e dal 2009 si trasferisce a Tel Aviv per un dottorato in antropologia a cui segue un postdottorato. Collaboratrice dal 2019 per l’Avvenire, ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo “Life on Mars” (Tiqqun) e nel 2017 “The Israeli Defence Forces’ Representation in Israeli Cinema” (Cambridge ...