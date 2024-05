(Di martedì 7 maggio 2024) "in" è lapromossa da Teatri di Pistoia al PiccoloBolognini, che vedrà protagonisti dall’8 al 31 maggio glidi tre scuole secondarie di II grado del territorio, impegnati sotto la guida dei loro docenti, a mettere inglifrutto del lavoro svolto con grande passione durante l’anno scolastico all’interno dei laboratori teatrali nei singoli istituti. Larappresenta la sezione finale del progetto di formazione e orientamento "A Scuola di" che anche quest’anno, tra, laboratori e incontri con gli artisti, ha registrato un’altissima adesione da parte degli istituti, fornendo un’occasione importante per la crescita culturale dei più giovani ...

Tarantini Time QuotidianoAlla fine si sono abbracciati i settantacinque “attori in erba”, in età compresa tra i nove e i diciassette anni, emozionati e felici, scambiandosi i numeri di cellulare e condividendo sui profili social le loro foto sul ...

Studenti in scena a teatro. Tre spettacoli in rassegna - studenti in scena a teatro. Tre spettacoli in rassegna - "studenti in scena" è la rassegna promossa da Teatri di Pistoia al Piccolo teatro Bolognini, che vedrà protagonisti dall’8 al 31 maggio gli studenti di tre scuole secondarie di II grado del territorio ...

Al via il Festival Messaggi. In scena gli studenti attori - Al via il Festival Messaggi. In scena gli studenti attori - Il Festival Messaggi a Arezzo celebra 25 anni di laboratori teatrali scolastici, promuovendo confronto e creatività tra studenti delle scuole secondarie. Organizzato dalla Rete Teatrale Aretina, il pr ...

Fede Studenti dal Papa e famiglie in festa - Fede studenti dal Papa e famiglie in festa - Le scuole paritarie ‘Nave’ e ‘Don Benzi’ in piazza San Pietro. A San Mercuriale 150 coppie hanno celebrato le nozze d’oro ...