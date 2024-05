Aumenta il turismo dall’estero La connettività è il nostro futuro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Poco lontano da San Giuliano del Sannio, immerso in un bosco nella natura incontaminata dell’Appenino, Federico Fimiani ha deciso di aprire qualche anno fa un ristorante con un punto ristoro per i camper. "Questo posto è meraviglioso e piano piano i turisti cominciano ad accorgersi delle nostre bellezze, non solo i molisani ma anche famiglie che vengono dal Nord Europa", commenta Federico che però ha dovuto scontrarsi da subito con l’assenza di. A San Giuliano, 970 abitanti, prima del piano BUL la fibra non era mai arrivata e i cittadini dovevano arrangiarsi con connessioni scadenti. "Fino all’anno scorso io mia moglie provavamo a fare tutto con l’antenna ma la qualità era scarsa e il segnale andava e veniva. Per noi laè importante: prenotazioni, trasferimento dati, fatturazione elettronica, bancomat ma soprattutto un ...