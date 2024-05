“Non sappiamo dove rifugiarci, siamo disperati e non ci fidiamo di Israele”: la testimonianza da Rafah - “Non sappiamo dove rifugiarci, siamo disperati e non ci fidiamo di Israele”: la testimonianza da Rafah - "Evacuate con urgenza i quartieri orientali di Rafah" si legge nei volantini caduti lunedì sulle teste di 1,5 milioni di sfollati palestinesi ...

Al Jazeera oscurata in Israele, il capo della tv: "Non vogliono che mostriamo la verità sui civili a Gaza" - Al Jazeera oscurata in Israele, il capo della tv: "Non vogliono che mostriamo la verità sui civili a Gaza" - Biden blocca gli aiuti a Israele, raid negli studi di Al Jazeera: sequestrate l’attrezzatura e oscurato il canale ...

Rafah, le voci disperate degli sfollati: "Dove andremo" - Rafah, le voci disperate degli sfollati: "dove andremo" - L'operazione su Rafah presto sarà compiuta dalle truppe di terra dell'esercito israeliano, in cerca di ostaggi ancora vivi e di altri membri di Hamas. Un'operazione a lungo osteggiata dalla comuintà ...