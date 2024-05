Protesta di Bastianich a L’Isola | Che roba brutta - Luxuria interviene

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 7 maggio 2024) Joein versione naufrago è stato un vero bluff, ci aspettavamo Antonella Elia e abbiamo avuto Cristina Scuccia. Mangia, dorme, suona la chitarra ed evita liti e discussioni, praticamente crede di essere in campeggio, o un centro estivo organizzato dalla parrocchia. Ieri sera gli autori e Vladimirhanno anche apparecchiato una dinamica/defibrillatore per il naufrago, uno scontro con un ex concorrente che non gli ha mai risparmiato critiche. Joe invece di rispondere a tono all’ex isolano, ha dato vita ad unacontro la trasmissione. Per Joe, l’#Isola è un viaggio molto importante e promette di tornare una persona migliore di quando è partito ? pic.twitter.com/McQQFDWiSy —dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 6, 2024 Ladi Joee ...