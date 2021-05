Tione, i vaccini approdano in teatro: 1.300 somministrazioni a settimana (Di martedì 4 maggio 2021) Anamnesi nel foyer e somministrazione dei sieri anti - Covid nelle cabine che hanno preso il posto delle poltrone, proprio di fronte al palcoscenico. Da inizio maggio al teatro di Tione di Trento ... Leggi su trentotoday (Di martedì 4 maggio 2021) Anamnesi nel foyer e somministrazione dei sieri anti - Covid nelle cabine che hanno preso il posto delle poltrone, proprio di fronte al palcoscenico. Da inizio maggio aldidi Trento ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Tione, i vaccini anti Covid arrivano in teatro: 1.300 somministrazioni a settimana. - TgrRaiTrentino : #Tione, i vaccini anti Covid arrivano in teatro: 1.300 somministrazioni a settimana. - statodelsud : Covid: Tione, i vaccini arrivano in teatro - Pino__Merola : Covid: Tione, i vaccini arrivano in teatro - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TIONE – VISITA DI FUGATTI E SEGNANA: « I VACCINI APPRODANO IN TEATRO, 1.300 LE SOMMINIS… -