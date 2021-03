Cercasi volontari per il vaccino italiano ReiThera: l’Emilia-Romagna chiama (Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Servono volontari per la fase di sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid, ReiThera. È l’Emilia-Romagna, che ospita tre dei 26 centri coinvolti a livello nazionale nella ricerca (le Aziende ospedaliero-universitarie di Parma e Ferrara e l’Azienda Usl di Piacenza), a lanciare l’appello. Dopo la conclusione della fase 1, le tre Aziende emiliano-romagnole parteciperanno alla successiva con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del prodotto. Lo studio sarà condotto a Parma dall’infettivologo Gabriele Missale (unità operativa Malattie Infettive ed Epatologia dell’ospedale Maggiore), a Ferrara da Marco Libanore (direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliero-universitaria) e a Piacenza da Mauro Codeluppi (direttore dell’unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’azienda Usl). “Anche in questa sperimentazione l’Emilia-Romagna è in prima fila”, commenta l’assessore regionale Raffaele Donini. “Il fatto che tre centri della nostra regione, e tre nostri valenti professionisti, siano stati individuati e coinvolti ci riempie di orgoglio. Allo stesso tempo- prosegue l’assessore- questa nuova opzione di prevenzione contro il Covid, per di più tutta italiana, è un’ulteriore speranza di chiudere i conti definitivamente con questo virus, il più presto possibile. Nel frattempo, continuiamo ad impegnarci al massimo per procedere con i vaccini di cui già disponiamo”. Leggi su dire (Di lunedì 29 marzo 2021) BOLOGNA – Servono volontari per la fase di sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid, ReiThera. È l’Emilia-Romagna, che ospita tre dei 26 centri coinvolti a livello nazionale nella ricerca (le Aziende ospedaliero-universitarie di Parma e Ferrara e l’Azienda Usl di Piacenza), a lanciare l’appello. Dopo la conclusione della fase 1, le tre Aziende emiliano-romagnole parteciperanno alla successiva con l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’efficacia del prodotto. Lo studio sarà condotto a Parma dall’infettivologo Gabriele Missale (unità operativa Malattie Infettive ed Epatologia dell’ospedale Maggiore), a Ferrara da Marco Libanore (direttore dell’unità operativa di Malattie Infettive dell’azienda ospedaliero-universitaria) e a Piacenza da Mauro Codeluppi (direttore dell’unità operativa complessa di Malattie Infettive dell’azienda Usl). “Anche in questa sperimentazione l’Emilia-Romagna è in prima fila”, commenta l’assessore regionale Raffaele Donini. “Il fatto che tre centri della nostra regione, e tre nostri valenti professionisti, siano stati individuati e coinvolti ci riempie di orgoglio. Allo stesso tempo- prosegue l’assessore- questa nuova opzione di prevenzione contro il Covid, per di più tutta italiana, è un’ulteriore speranza di chiudere i conti definitivamente con questo virus, il più presto possibile. Nel frattempo, continuiamo ad impegnarci al massimo per procedere con i vaccini di cui già disponiamo”.

Ultime Notizie dalla rete : Cercasi volontari Covid, cercasi volonatari per la campagna vaccinale: sul sito dell'Asl At il modulo per aderire Con questo obiettivo, l'azienda sanitaria ha pubblicato un avviso destinato a tutte le persone disponibili a diventare volontari della campagna vaccinale in supporto agli operatori dell'Asl At, sulla ...

Cercasi volontari per la sperimentazione del ReiThera, il primo vaccino italiano anti-Covid. Ecco come candidarsi Next Stop Reggio Covid: vaccino Reithera al test, l'Emilia Romagna cerca volontari per la fase 2 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 mar - Servono volontari per la fase 2 di sperimentazione del primo vaccino italiano. Su 26 centri coinvolti a livello nazionale, tre sono in Emilia-Romagna: ...

