Calendario Vaccinazioni Covid-19: quando tocca a me e con quale vaccino? (Di martedì 9 marzo 2021) Si potrà calcolare approssimativamente quando potremmo sottoporci al vaccino anti Covid-19 e con quale vaccino. Sky TG24 ha messo online una pagina per calcolare le tempistiche in base alla situazione personale. E' possibile, grazie a un algoritmo, fare una stima dei tempi di vaccinazione per i cittadini italiani. Con il modulo bisognerà inserire l'appartenenza alle categorie professionali e la presenza di vulnerabilità sanitarie cruciali per collocare i cittadini nella "coda" complessiva della popolazione. Il calcolatore online delle tempistiche da attendere per fare il vaccino contro il Covid-19 dice il periodo dell'anno in cui si stima si potrà procedere e quante persone hanno la precedenza rispetto a noi Per accedere al calcolo basta cliccare ...

