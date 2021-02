USA, richieste sussidi disoccupazione calano meno del previsto (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scendono meno delle attese le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 5 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 793.000 unità, in calo di 19 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 812.000 (779.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo delle richieste a 757 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 823.000 unità in contrazione di 33 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Scendonodelle attese ledio allanegli USA. Nella settimana al 5 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 793.000 unità, in calo di 19 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 812.000 (779.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo dellea 757 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 823.000 unità in contrazione di 33 mila unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, le ...

