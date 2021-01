Belen e Antonino, le foto della dolce attesa fanno sognare l’arrivo di una bimba (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alla dolce attesa di Belen e Antonino manca davvero solo l’annuncio ufficiale della coppia, anche se Spinalbese sui social ha tentato di urlarlo al mondo intero (foto). La felicità si legge negli occhi di Belen Rodriguez e del suo compagno e le foto scattate dai paparazzi dicono il resto. E’ la rivista Chi a mostrare le foto di Belen incinta e a fare sognare che sia in arrivo una bimba. Con la coppia che passeggia mano nella mano c’è anche il piccolo Santiago, ormai sono una vera famiglia, anche se Stefano De Martino è ovviamente sempre presente nella vita di suo figlio. In pochi mesi la showgirl argentina è passata dalle lacrime per la seconda separazione dal marito alla gioia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alladimanca davvero solo l’annuncio ufficialecoppia, anche se Spinalbese sui social ha tentato di urlarlo al mondo intero (). La felicità si legge negli occhi diRodriguez e del suo compagno e lescattate dai paparazzi dicono il resto. E’ la rivista Chi a mostrare lediincinta e a fareche sia in arrivo una. Con la coppia che passeggia mano nella mano c’è anche il piccolo Santiago, ormai sono una vera famiglia, anche se Stefano De Martino è ovviamente sempre presente nella vita di suo figlio. In pochi mesi la showgirl argentina è passata dalle lacrime per la seconda separazione dal marito alla gioia ...

