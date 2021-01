Coronavirus, 14 Regioni in zona arancione da oggi. Dagli spostamenti allo sport: ecco cosa si può fare (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuova domenica, nuovi cambi. Questo fine settimana vede l’ingresso in zona arancione di due Regioni, la Lombardia e la Sardegna, che fino a ieri erano rispettivamente rosse e gialle. In tutto, le zone che a partire da oggi, 24 gennaio, dovranno adeguarsi all’arancione sono 14. Cinque, invece, quelle gialle (Toscana, Provincia autonoma di Trento, Molise, Campania, Basilicata) e due quelle rosse (Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia). Benché in linea di massima le restrizioni anti Covid restino quelle che abbiamo imparato a conoscere fin da novembre 2020, l’ultimo Dpcm – firmato lo scorso 14 gennaio dal premier Giuseppe Conte – prevede alcune piccole modifiche ai divieti per le varie zone. La nuova divisione per colori Regioni ... Leggi su open.online (Di domenica 24 gennaio 2021) Nuova domenica, nuovi cambi. Questo fine settimana vede l’ingresso indi due, la Lombardia e la Sardegna, che fino a ieri erano rispettivamente rosse e gialle. In tutto, le zone che a partire da, 24 gennaio, dovranno adeguarsi all’sono 14. Cinque, invece, quelle gialle (Toscana, Provincia autonoma di Trento, Molise, Campania, Basilicata) e due quelle rosse (Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia). Benché in linea di massima le restrizioni anti Covid restino quelle che abbiamo imparato a conoscere fin da novembre 2020, l’ultimo Dpcm – firmato lo scorso 14 gennaio dal premier Giuseppe Conte – prevede alcune piccole modifiche ai divieti per le varie zone. La nuova divisione per colori...

