Renzi: "Siamo al Conte dimezzato". Poi si consola con la vittoria di Biden: "Oggi è un gran giorno"

Conte ter? "No, Conte dimezzato". Matteo Renzi nella sua enews quotidiana, il giorno dopo la fiducia striminzita di Palazzo Madama al premier, tira le somme. Sempre lasciandosi le mani libere per cuocere a fuoco lento l'avvocato del popolo. Che, abbarbicato a Palazzo Chigi, intende restare in sella. Anche senza una staffa.

"Il governo Conte – perdendo Teresa, Elena e Ivan – ha perso anche la maggioranza assoluta al Senato. Chi conosce la politica sa cosa questo significa nell'attività parlamentare. E nella credibilità istituzionale. Dopo il Conte 1, dopo il Conte Bis ora Siamo al Conte dimezzato"

