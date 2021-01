L’addio di Melania Trump alla Casa Bianca: “L’onore più grande di sempre” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finisce oggi il corso della Famiglia Trump Termina oggi la Presidenza di Donald Trump con la cerimonia di insediamento e di giuramento del 46esimo presente USA, Joe Biden. Leggi anche: Joe Biden, niente persone per la cerimonia di insediamento ma solo bandiere Ieri così la famiglia Trump ha chiuso un capitolo durato 4 anni. Immancabile il discorso della First Lady Melania Trump che ora tornerà alla sua vita di New York dove aveva passato il primo anno in attesa che Barron (il figlio dalla coppia) terminasse l’anno scolastico. Miei concittadini americani, è stato il più grande onore della mia vita servire come First Lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro paese che elevano le nostre comunità attraverso la ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Finisce oggi il corso della FamigliaTermina oggi la Presidenza di Donaldcon la cerimonia di insediamento e di giuramento del 46esimo presente USA, Joe Biden. Leggi anche: Joe Biden, niente persone per la cerimonia di insediamento ma solo bandiere Ieri così la famigliaha chiuso un capitolo durato 4 anni. Immancabile il discorso della First Ladyche ora torneràsua vita di New York dove aveva passato il primo anno in attesa che Barron (il figlio dcoppia) terminasse l’anno scolastico. Miei concittadini americani, è stato il piùonore della mia vita servire come First Lady degli Stati Uniti. Sono stata ispirata da incredibili americani in tutto il nostro paese che elevano le nostre comunità attraverso la ...

