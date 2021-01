Le star del cinema chiedono al governo inglese sostegno al cinema (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ noto che la pandemia che da quasi un anno ci affligge, ha messo a dura prova il mondo del cinema. Le sale cinematografiche sono in ginocchio, molte chiuse da tempo. per questo motivo più di 40 persone dell’industria cinematografica ha preso un’iniziativa. Quale iniziativa è stata presa? Più di 40 personalità dell’industria del cinema britannico hanno scritto una lettera al Cancelliere Rishi Sunak chiedendo maggior supporto a un’industria “a un passo dall’abisso”. Tra i firmatari troviamo Christopher Nolan, Steve McQueen, Ridley Scott, Jude Law e i produttori della saga di Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. La lettera “Riconosciamo il supporto apportato dal governo, ma temiamo che non sia abbastanza. Le sfide sono ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 19 gennaio 2021) E’ noto che la pandemia che da quasi un anno ci affligge, ha messo a dura prova il mondo del. Le saletografiche sono in ginocchio, molte chiuse da tempo. per questo motivo più di 40 persone dell’industriatografica ha preso un’iniziativa. Quale iniziativa è stata presa? Più di 40 personalità dell’industria delbritannico hanno scritto una lettera al Cancelliere Rishi Sunak chiedendo maggior supporto a un’industria “a un passo dall’abisso”. Tra i firmatari troviamo Christopher Nolan, Steve McQueen, Ridley Scott, Jude Law e i produttori della saga di Bond Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. La lettera “Riconosciamo il supporto apportato dal, ma temiamo che non sia abbastanza. Le sfide sono ...

reportrai3 : C’è chi ha trasformato il fatto di passare ore e ore a giocare in un mestiere, ha messo a frutto l’abilità nel gioc… - amati_89 : RT @dylanoanchor: Vi giuro sto aspettando solo che Lazzaro faccia la Alba Parietti della situazione e faccia capire a Tommaso che non ne va… - MoliPietro : Le star del cinema chiedono al governo inglese sostegno al cinema - piuttostomale : mado rega in che senso venerate sto stronzo che parla di disciplina e onore del star seduti sue poltrone - AndyLasa : @prohaska83 Ma tutto il popolo, senza star lì a pensare alle categorie. In un modo incruento, senza stragi. Ministe… -

Ultime Notizie dalla rete : star del Museo del risparmio, star del web dialogano con studenti Agenzia ANSA Bisogno disperato di assistenza per i rifugiati eritrei nei campi rimasti isolati a causa del conflitto nel Tigray

L'UNHCR ha guidato la prima missione umanitaria nei campi rifugiati di Mai Aini e Adi Harush in Etiopia dall'inizio del conflitto a novembre.

Vertice politico alla Continassa: Agnelli incontra Florentino Perez

Martedì si è svolto un lungo vertice tra Andrea Agnelli ed il presidente del Real Madrid alla Continassa, sul tavolo temi di politica sportiva.

L'UNHCR ha guidato la prima missione umanitaria nei campi rifugiati di Mai Aini e Adi Harush in Etiopia dall'inizio del conflitto a novembre.Martedì si è svolto un lungo vertice tra Andrea Agnelli ed il presidente del Real Madrid alla Continassa, sul tavolo temi di politica sportiva.