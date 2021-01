LIVE Inter-Juventus 2-0 | Serie A in DIRETTA | pagelle e highlights Il derby d’Italia è dei nerazzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO2-0 LA CRONACA DELLA PARTITA LEDI2-0 22.45 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata su OA Sport. 22.44 Clicca qui per ledi. 22.43 Grazie ai goal di Vidal nel primo e Barella nel secondo tempo, l’di Antonio Conte fa suo ilsalendo a quota 40 punti in classifica lasciando laa 33 con una partita in meno. 90’+5 FINISCE QUI! ...