Usa 2020, è il giorno della proclamazione di Biden. Pressing di Trump su Pence per non riconoscere la vittoria (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non è ancora arrivato il giorno dell’insediamento, ma è comunque una tappa importante nella strada che porta alla Casa Bianca: oggi, 6 gennaio, il Congresso americano si riunisce a Washington D.C. per certificare il voto del collegio elettorale che, in linea con il voto popolare del 3 novembre, ha consegnato la vittoria a Joe Biden. Ma Donald Trump, che non ha mai smesso di contestare l’esito del voto, ha trasformato quella che sarebbe dovuta essere una semplice formalità in una battaglia, forse l’ultima, per ribaltare il risultato, facendo pressioni sul suo vice, Mike Pence, a cui spetta il compito di dichiarare Biden ufficialmente il vincitore. Trump cerca di forzare la mano a Pence Mentre contestava l’esito del voto in Georgia, dove i due ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Non è ancora arrivato ildell’insediamento, ma è comunque una tappa importante nella strada che porta alla Casa Bianca: oggi, 6 gennaio, il Congresso americano si riunisce a Washington D.C. per certificare il voto del collegio elettorale che, in linea con il voto popolare del 3 novembre, ha consegnato laa Joe. Ma Donald, che non ha mai smesso di contestare l’esito del voto, ha trasformato quella che sarebbe dovuta essere una semplice formalità in una battaglia, forse l’ultima, per ribaltare il risultato, facendo pressioni sul suo vice, Mike, a cui spetta il compito di dichiarareufficialmente il vincitore.cerca di forzare la mano aMentre contestava l’esito del voto in Georgia, dove i due ...

MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump preme su Pence: 'Può ribaltare i voti fraudolenti' #Usa - mariocalabresi : In #Africa non esiste più la #poliomelite. Gli #Usa hanno un vicepresidente donna. Le energie rinnovabili crescono.… - _MiBACT : Uh-uuhh! Racconta anche tu una storia a fumetti ambientata in un museo. Hai 6 vignette per scrivere e disegnare con… - enricocolosimo : Situazione drammatica #USA - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: 'Pacco Contropacco e Contropaccotto' VOTO USA / TUTTI I SEGRETI DI DOMINION -