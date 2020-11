Calciomercato Milan | Wanda architetta il colpo “Maurito” nuovo bomber del Diavolo

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 26 novembre 2020) CheNara non sia un agente con i controfiocchi è pura fantascienza. La showgirl argentina, da quando ha preso in mano la procura del marito Mauro Icardi, è riuscita in almeno un paio di volte a piazzare clamorose stoccate proprio in favore del suo protetto. La prima permettendo aldi Rosario di ridiscutere L'articolo