Lutto nel mondo del rugby: è morto Christophe Dominici, sospetto suicidio

Il mondo del rugby piange Christophe Dominici, deceduto all'età di 48 anni. L'ex giocatore di Stade Francais e Tolone ha collezionato 67 presenze con la Nazionale francese, diventandone gradualmente un leader. Il corpo di Dominici è stato ritrovato senza vita, antistante a un edificio abbandonato presso Parc di Saint-Cloude, Parigi. Secondo una prima stima sui possibili avvenimenti, il decesso di Dominici sarebbe stato causato da un tragico suicidio, sebbene la cause specifiche di esso non siano note. L'ex rugbista francese aveva sofferto di depressione in passato, il sospetto è che la patologia possa aver tormentato nuovamente lo sportivo.

